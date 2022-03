Novo affair de Kanye West admite ter feito preenchimento no bumbum

06/03/2022 | 15:10



Chaney Jones, apontada como o novo affair de Kanye West, chamado agora de Ye, resolveu contar algumas informações pessoais para os fãs a conhecerem melhor. A estudante, empresária e influenciadora de 24 anos de idade postou nos Stories do Instagram uma lista de cinco fatos sobre ela, e um deles é de que ela nunca realizou nenhum procedimento no rosto.

O fato prova aos internautas que ela naturalmente se parece com Kim Kardashian, com quem ela vem sendo comparada desde que começou a aparecer junto com o rapper. Os fãs até apontam que é uma forma de Kanye atacar sua ex-esposa.

Apesar de afirmar não ter nenhuma cirurgia no rosto, ela confirmou que já realizou um procedimento estético no bumbum, o Brazilian Butt Lift, que é um preenchimento que levanta e aumenta o bumbum.

Outro detalhe contado é de que ela é COO da empresa First State Behavioral Health, ou seja, cuida de perto da rotina da empresa, e ainda está fazendo mestrado em aconselhamento. Jones também disse que nasceu no dia 28 de agosto, sendo do signo de Virgem, e tem ascendência francesa, alemã, nigeriana e ganense.