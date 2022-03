Petrobras divulga lista de 14 indicados pelo governo para Conselhos

06/03/2022 | 13:56



A Petrobras divulgou neste sábado, 5, os nomes dos 14 candidatos indicados pelo governo (a União é acionista controlador da petroleira) para os conselhos de Administração e Fiscal da companhia.

A petroleira recebeu do Ministério de Minas e Energia, através de um ofício, oito indicações para o Conselho de Administração e quatro indicações para o Conselho Fiscal. Já a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia emitiu outras duas indicações para o Conselho Fiscal, também em ofício.

Os nomes serão votados na Assembleia Geral Ordinária da empresa, marcada para 13 de abril.

A lista de candidatos para o Conselho de Administração inclui o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, indicado para a presidência, além do atual presidente da petroleira, Joaquim Silva e Luna, Carlos Eduardo Lessa Brandão, Luiz Henrique Caroli, Márcio Andrade Weber, Murilo Marroquim de Souza, Ruy Flaks Schneider e Sonia Julia Sulzbeck Villalobos.

Para o Conselho Fiscal, os indicados do Ministério de Minas e Energia são Agnes Maria de Aragão da Costa como titular, tendo Marisete Fátima Dadald Pereira como suplente, e Sérgio Henrique Lopes de Sousa para titular, tendo Alan Sampaio Santos como suplente, enquanto os representantes do Tesouro Nacional são Janete Duarte Mol para titular e Otavio Ladeira de Medeiros como suplente.

Os nomes foram listados pela Petrobras em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).