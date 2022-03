Motorista encontra trânsito lento na descida à Baixada pela Anchieta

Do Diário do Grande ABC



06/03/2022 | 13:33



O motorista que se dirige às praias do Litoral Paulista enfentra alto fluxo de veículos na Via Anchieta. A lentidão está na pista marginal da via ainda no Planalto, do km 27 ao km 29.

Já a outra via que faz parte do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) tem trânsito normal.

A Ecovias, concessionária que administra o SAI, informa que tempo está bom, assim como a visibilidade, e que a alça do km 39 da Anchieta com destino à Imigrantes, sentido Litoral, foi bloqueada para início da montagem da Operação Subida..



As demais rodovias e trechos do SAI têm tráfego normal. Caminhões e carretas com destino à Capital devem utilizar o trecho de Serra da via Anchieta.



O SAI está em Operação Normal 5X5. A descida é feita pela pista sul da Rodovia Anchieta e pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida é realizada pela pista norte das duas rodovias.



Mudanças na sinalização da PMN



Há um teste operacional em vigor para mudança na atual sinalização do viaduto da Curva do S, no km 291 da Padre Manoel da Nóbrega, em Praia Grande, que libera o trânsito no acostamento para quem segue sentido Mongaguá. A iniciativa busca verificar a viabilidade de alternativa que deverá reduzir congestionamentos na região. Recomendamos que pedestres e ciclistas utilizem somente a passarela para atravessar a rodovia.



O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá).