Duda Reis grava vídeo de casal e André Frambach se declara para a influenciadora

06/03/2022 | 13:11



Não é novidade para ninguém que Duda Reis está de relacionamento novo e a influenciadora aproveitou o último sábado, dia 5, para compartilhar uma série de Stories ao lado de seu amado, André Luiz Frambach.

E jovens que são, os dois aparecem fazendo algumas brincadeiras e participando do que é chamado de thread que nada mais é do que um quiz - que neste caso é de casal. Os dois revelaram algumas curiosidades deles e Duda Reis faz até uma pergunta inesperada para o amado durante o vídeo.

Amor, o que você gosta em mim?

Super desbocado e tranquilo, André responde para a câmera.

Do seu jeito carinhoso de conquistar as coisas. Com bastante compreensão com o outro. E humor, né!? Humor é tudo nessa vida.

Depois de trocarem alguns elogios e serem maravilhosamente fofo nas redes sociais, André comentou quando soube que pediria Reis em namoro.

Quando você virou e falou que ia para o Rio de Janeiro me ver e você realmente foi. Uma mulher muito determinada. O que foi maneiro é que ela foi uma pessoa extremamente carinhosa comigo. Ela me agarrava o tempo todo, me beijava o tempo todo.

Não dá, né!? Que casal fofo.