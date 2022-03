O Big Fone tocou e Jade e Arthur foram direto para o Paredão

06/03/2022 | 13:11



Mais movimentação na casa do BBB22! Na noite do último sábado, dia 5, o tal aguardado Big Fone tocou e quem atendeu foi Jade Picon. A dinâmica da semana era: quem atendesse iria direto para o paredão, e foi o que aconteceu com a sister. Mas não para por aí, quem atendesse deveria imediatamente indicar alguém ao paredão. O indicado pela influenciadora foi Arthur Aguiar, não surpreendendo muita gente.

Após a noite agitada, os dois emparedados deram declarações no Raio X na manhã deste domingo. Jade, apesar de ter sido muito confiante na hora de indicar o brother, admitiu estar nervosa.

- Mas estou orgulhosa, porque foi uma coisa muito louca. Tipo assim, a casa inteira dormindo, eu acordei, tive uma intuição muito forte que [o Big Fone] ia tocar. E aí eu fiquei sentada na cadeira. Cara, não deu sei lá quantos minutos e tocou. E estou muito orgulhosa de mim por ter tido coragem, por ter sido coerente com o meu jogo, com tudo o que eu falo. Lógico que eu estou com medo, a última coisa que eu quero é ir embora. Mas eu sei que vai acontecer o que tiver que acontecer. Conto com vocês, meu amores. É isso. Que nervoso!

Enquanto isso, Arthur mostrou sua confiança na ajuda de seus fãs. Vale lembrar, que um dos dois ainda pode escapar do paredão por meio do bate volta, em que os dois junto com o mais indicado da casa irão tentar se salvar.

- Gostaria muito de poder falar sobre o quanto eu estou feliz, mas não vai dar devido à indicação do Big Fone. Então vamos ao recado para minha equipe e para os meus fãs: eu confio muito, muito, muito em vocês. Eu estou muito orgulhoso da minha trajetória até aqui e, se esse paredão realmente se confirmar no domingo, eu e Jade, eu confio muito em vocês.

O brother ainda pediu que aqueles que o apoiam tirem a sister do reality e o ajudem a ficar.

- Quero que vocês vão pra cima com tudo e eu tenho plena consciência que a gente é capaz de vencer essa batalha. Então equipe, amor, meus fãs, se isso acontecer de fato, vamos pra cima com tudo o que a gente tem. Vamos mostrar nosso poder. E vamos passar dessa batalha, vamos vencer essa batalha. Vamos pra cima porque eu confio muito em vocês, eu sei que eu não estou sozinho e que vocês vão me ajudar nessa. Mas vamos esperar pra ver se isso vai se confirmar ou não. Mas é isso. Vamos para cima com tudo e vamos para cima dela com tudo.

Reflexões

E claro, as especulações começaram. O líder, Pedro Scooby, já refletiu sobre sua indicação em conversa com os outros confinados.

- A pessoa que for pra um paredão com Jade e Arthur vai passear. Ou seja, eu vou indicar pra passear.

- Tem o bate e volta ainda, pode ser que mude tudo, que não seja eu e o Arthur, relembrou Jade.

A influenciadora foi questionada por Natália se gostaria mesmo de ir a esse paredão. Ela afirmou que sim, mas que não deixa de estar nervosa.

- Mas se você sair, Jade, vou achar que é o paredão falso, afirmou Jessi.

Arthur, que já está no paredão, se mostrou tranquilo com a situação, afirmando até que já esperava por isso.

- Quando ela me falou [que eu ia para o paredão], nem esquentou meu corpo, nem nada. Vou te falar, fiquei em paz. Não é que estou tranquilo, mas estou confiante com a minha trajetória. Eu sei o que fiz.

Enquanto conversava com Lucas, o brother pensou na possibilidade de ficar no programa e Jade ser eliminada.

- É, o Lollipop vai estremecer! Vai ser engraçado..., admitiu Lucas.

Votação

No jardim da casa mais vigiada do Brasil, Eliezer, Lina e Vyni começaram a pensar nos votos e até tentar uma aliança, votando juntos no Gustavo.

- Em quem votar? Não voto na Jessi, não voto na Natália, não voto no Lucas... Acho que é mais provável que eu vote no Gustavo, mas acho que acaba sendo um voto jogado fora, pensou Lina.

- Não vai ser jogado fora, não..., afirmou Eli.

Complicações

E parece que a confusão da última festa do BBB, ainda está dando o que falar. Durante a festa, Eliezer dançou bem próximo de Lina e Jessi e isso acabou incomodando Natália, quem vem mantendo uma relação com o brother. Por causa disso, Eli e Lina conversaram sobre como prosseguir com a relação entre eles.

Eli voltou a afirmar que estava bêbado e não estava entendendo o tamanho da repercussão, já que para ele foi apenas uma brincadeira. Enquanto isso, Lina admitiu estar errada, já que sabia que sua amiga poderia ficar chateada com a interação dos dois e mesmo assim continuou dançando com o brother.

O brother ainda revelou que teve uma conversa com Nat, e ela admitiu que ficou bastante chateada com a situação. Lina então refletiu que seria melhor que ela e Eli deveriam se afastar e o brother concordou.

- Não quero constrangê-la, disse Linn da Quebrada.

- Não quero que a relação que eu construí com ela seja ruim. Então, é melhor evitar.

Natália já foi atrás de conselhos. Desabafando com Laís, ela questionou se teria sido injusta em ficar chateada com a situação.

- Lá fora a vida é outra. Quando você não quer, você bloqueia, sai com outras pessoas. Aqui as coisas são muito intensas. Até acredito que você possa ter sentido isso com o Gustavo. Fiquei muito pensativa e falei que queria conversar com você para saber se eu fui muito injusta. Mas depois, eu consegui entender bastante. O Eli estava bêbado, a Lina estava muito bêbada.

- É igual você falou, as relações aqui dentro são muito intensas. Por mais que a gente não queira, naturalmente vai acontecendo. Porque a gente só está aqui entre algumas pessoas e vamos criando vínculos. Acho que até isso dificulta. A gente vai estreitando laços, pensou Laís.

A sister ainda seguiu opinando e comparou a relação de Nat com Eli e a de Eli com Maria.

- Ele tinha uma relação, por exemplo com a Maria, totalmente diferente do que tem com você. Maria sempre deixou muito claro que não queria nada com ele, que eram só beijos, opinou Laís.

Falta de posicionamento?

E rolou papo sobre posicionamento. Natália e Lucas conversaram sobre Vyni e relembraram o último Jogo da Discórdia em que o brother foi apontado como figurante quatro vezes.

- Ele não é tão figurante, não. Porque ele joga com o grupo. Ele é muito mais forte em grupo que jogando sozinho, afirmou Lucas.

- Ele joga pelo grupo, mas não joga por ele. Ele não tem posicionamento. Ele não tem voz. A gente vê ele só brincando, opinou a sister.