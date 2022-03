Sandy revela que gostaria de ser médica quando era adolescente

06/03/2022 | 12:10



Sandy marcou presença durante o programa Altas Horas do último sábado, dia 5, para receber uma homenagem sobre o Dia Internacional da Mulher e aproveitou para relembrar algumas músicas no palco da atração.

Entre uma música e outra, a cantora que está no auge dos seus 39 anos de idade revelou que chegou a pensar em seguir outra carreira, diferente da que tem hoje e a de seu pai, Xororó. Pois é, Sandy gostaria de ser médica quando era mais jovem.

- Eu queria ser médica quando eu era adolescente. Cheguei a fazer teste vocacional e deu para tudo, eu poderia ser médica, historiadora, bióloga, fazer letras...

A artista também aproveitou o momento para contar como era a sua relação com a escola quando era mais jovem e a carreira, já que desde muito jovem ela estava fazendo shows.

- Sentava na frente porque sempre fui muito caxias. Gostava! Eu não tinha tempo de estudar porque eu já trabalhava, então tinha que otimizar ao máximo o tempo ali na escola. E eu gostava. Sempre gostei de aprender. Sou tão curiosa que tenho 500 abas abertas no Google, cada uma com uma pergunta diferente porque qualquer assunto me interessa.