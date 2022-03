Morre ator de Máquina Mortífera, aos 88 anos de idade

06/03/2022 | 11:11



2022 nem bem começou e já levou alguns grandes nomes da cena do entretenimento mundial.

Morreu no dia 4 de março, o ator Mitchell Ryan aos 88 anos de idade que ficou conhecido por ser um grande vilão no filme Máquina Mortífera e por estar presente na série North And South.

A informação foi confirmada para a Variety, mas a causa da morte ainda não foi revelada pela família.

Além dele, infelizmente, no dia 2 de março, morreu também o comediante Johnny Brown, aos 84 anos de idade.

A notícia de sua morte teria sido anunciada apenas alguns dias depois pela filha do humorista, Sharon Catherine Brown, em uma publicação nas redes sociais.

O ator ficou conhecido pela série Good Times e ainda não se saba sobre a causa da morte dele.