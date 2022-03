Incêndio em hospital da UFRJ faz pacientes serem remanejados

06/03/2022 | 11:01



Um incêndio atingiu na noite deste sábado, 5, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, na zona norte do Rio de Janeiro. Pacientes precisaram ser remanejados para outras áreas do prédio, mas ninguém ficou ferido no incidente, informou a UFRJ, em nota oficial.

As chamas começaram por volta das 19h30, em uma sala no 7º andar, na ala F do edifício. Segundo a universidade, não há circulação de pacientes ou profissionais no local atingido pelo fogo. Os pacientes que estavam na enfermaria do andar superior ao incêndio foram transferidos para outras alas do prédio, "por precaução, por conta da fumaça", informou a UFRJ.

"A brigada de incêndio do Hospital atuou prontamente e o Corpo de Bombeiros foi acionado. A situação foi controlada rapidamente", disse a nota.

Peritos ainda investigam a causa do incêndio.