Polônia diz que mais de 922 mil refugiados cruzaram fronteira com Ucrânia

06/03/2022 | 10:47



A Guarda de Fronteira da Polônia informou que mais de 922 mil refugiados já cruzaram a fronteira da Ucrânia nos últimos 11 dias, quando teve início a invasão russa ao país.

Em sua conta oficial no Twitter, a Agência disse que 129 mil pessoas, um recorde diário, cruzaram as fronteiras e seguiram para a Polônia no sábado, e quase 40 mil chegaram ao país entre 00h e 7h deste domingo. A Polônia é o país que atualmente está recebendo o maior número de refugiados entre os vizinhos da Ucrânia.

(Com informações da Associated Press)