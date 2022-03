São Bernardo ganha nova Praça-Parque na Vila Cruzeiro

Da Redação

06/03/2022



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), entregou na manhã deste sábado (5/3) a 52ª Praça-Parque da cidade, desta vez na Vila Cruzeiro (bairro dos Casa). A partir de agora, os frequentadores da praça Vitorino Felice Casa, localizada entre as ruas Natalino Fabrini e Orestes Suster, poderão contar com uma nova área de lazer totalmente revitalizada e com maior segurança, por meio de investimento de R$ 680 mil.

O local passou por melhorias como incorporação da viela à praça, o que garantiu ganho de 280m² de área, revitalização da quadra esportiva, piso, traves, alambrados e tela de cobertura em nylon, implantação de playground, academia ao ar livre, espaço pet, pista de caminhada, área de convívio com bancos e mesas, nova iluminação e paisagismo, pintura geral e instalação de papeleiras. Um dos diferenciais do programa Praça-Parque é o fechamento do espaço com gradil, como forma de garantir maior segurança à população.

De acordo com o prefeito Orlando Morando, o objetivo do programa é promover qualidade de vida e valorizar espaços mal utilizados, transformando-os em áreas de convívio e lazer. "Essa transformação que promovemos valoriza todo o entorno, inclusive, os imóveis. Com isso, devolvemos a dignidade e o respeito aos moradores. Já passamos de 50 praças entregues e vamos continuar recuperando espaços verdes da nossa cidade", destacou o chefe do Executivo.

O evento de entrega também contou com a presença do vice-prefeito Marcelo Lima, de secretários municipais, vereadores e moradores do bairro. Jadir Alves da Costa, que vive na Vila Cruzeiro há 37 anos, celebrou a entrega da área de lazer. "Só temos a agradecer à Prefeitura por esse espaço entregue hoje. Que todos possam fazer bom uso e ajudar na manutenção" disse. O morador também recebeu as chaves da praça e agora passa a ficar responsável pela abertura e fechamento do espaço.

OUTRAS CONQUISTAS DO BAIRRO



Além do nova área de lazer, a região do bairro dos Casa está passando por obras de recuperação viária, por meio do programa Asfalto Novo. Ao todo, serão 5,5 km de ruas pavimentadas e sinalizadas. O bairro também já foi contemplado com nova iluminação com o programa Mais Luz.