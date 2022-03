Zelensky faz `pedido desesperado' para que EUA ajudem com envio de mais aviões

05/03/2022 | 16:08



O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez, neste sábado, 5, um "pedido desesperado" aos senadores dos Estados Unidos pleiteando que auxiliem no processo de envio de mais aviões para ajudar o país do Leste Europeu a combater a invasão russa.

De acordo com o líder da maioria no Senado americano, Chuck Schumer, Zelensky fez o pedido em uma ligação com mais de 300 pessoas, incluindo senadores, alguns parlamentares da Câmara e assessores. O presidente ucraniano solicitou que países do Leste Europeu enviem aviões russos para a Ucrânia. Em resposta, Schumer teria dito que fará "tudo o que puder para ajudar o governo a facilitar a transferência" desses veículos.

Segundo outra pessoa que participava da ligação, mas que não teve sua identidade revelada, Schumer afirmou a Zelensky que os legisladores dos EUA são inspirados por ele e pela força e coragem do povo ucraniano. Zelensky, por sua vez, disse aos senadores que precisa de aviões e drones mais do que quaisquer outras ferramentas de segurança.

Ainda conforme a fonte, o Congresso dos EUA está trabalhando em um pacote de US$ 10 bilhões em ajuda militar e humanitária, o qual Schumer espera enviar rapidamente para a Ucrânia. Fonte: Associated Press.