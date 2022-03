Mila Kunis e Ashton Kutcher arrecadam quase 80 milhões de reais para ajudar refugiados da Ucrânia

05/03/2022 | 16:10



Mila Kunis e Ashton Kutcher arrecadaram quase 80 milhões de reais na página do GoFundMe, criada por eles, para ajudar os refugiados da Ucrânia. Diante da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, iniciada no dia 24 de fevereiro, diversos ucranianos precisaram deixar suas casas e o país. Com isso, os astros resolveram fazer uma ajuda humanitária.

Eles não só estão incentivando as doações, como também fizeram uma doação do equivalente a 15 milhões de reais. O valor final, traçado como meta pelo casal, é alcançar 150 milhões de reais.

O dois atores compartilharam um vídeo explicando a iniciativa de ajudar os refugiados ucranianos. Caso você não saiba, a própria Mila é ucraniana, mas se mudou para os Estados Unidos com apenas oito anos de idade.

- Sempre me considerei uma americana, uma americana orgulhosa? Mas hoje, nunca tive tanto orgulho de ser ucraniana. Os eventos que se desenrolaram na Ucrânia são devastadores. Não há lugar neste mundo para esse tipo de ataque injusto à humanidade, afirmou a atriz.

Kutcher explicou que o destino do dinheiro arrecadado é ajuda direta para aqueles afetados pela invasão russa.

- O principal desafio agora é a logística. Precisamos conseguir moradia e precisamos levar suprimentos e recursos para a região. E nunca tive tanto orgulho de ser casado com uma ucraniana, ressaltou Kutcher.

Ainda no vídeo, eles afirmaram que estão em contato com duas organizações, uma para habitação de curto prazo, e outra que organiza remessas de ajuda humanitária.