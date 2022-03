Ex-BBB Brunna Gonçalves faz tour em nova mansão que mora com Ludmilla

05/03/2022 | 15:11



De casa nova! Brunna Gonçalves que acabou de sair da casa do BBB22 já recebeu uma surpresa para lá de especial. A cantora Ludmilla, esposa de Brunna, comprou uma nova casa para as duas morarem, mas não é qualquer casa, e sim uma mansão. Em um vídeo em seu canal no YouTube, a dançarina fez um tour pelo novo lar.

- Acabei de chegar na minha casa. Não sabia que a gente tinha se mudado, Ludmilla fez essa surpresa. A gente sempre quis ter uma casa neste condomínio. Quando eu saí de lá [da casa antiga], ela falou: a gente vai morar lá, a gente vai morar lá. Eu entrei [no BBB] morando na Ilha do Governador e saí morando no Alphaville [na Barra]. Um palácio! Estou encantada.

A casa é super equipada e conta com piscina, sauna, adega, cinema, dois chuveiros na suíte do casal e até um salão de beleza. Chique, né? Mas Brunna não falou apenas sobre a propriedade que ela agora pode chamar de lar. A dançarina comentou sobre sua participação BBB e também sobre o paredão que a eliminou do reality.

- Fui eliminada, mas eu queria agradecer a todo mundo que disponibilizou do seu tempinho para votar no meu paredão. Eu fiquei muito feliz com tudo que eu vi, estou recebendo muitas mensagens de carinho e meu coração está quentinho de tanta mensagem linda que estou vendo.

Apesar da eliminação, ela se mostrou bastante tranquila e leve.

- Estou muito feliz, minha mãe está aqui, minha sogra está fazendo comida para mim, a comida que mais amo no mundo. Estou muito realizada e queria agradecer muito o carinho. Todo mundo que disse que queria que eu continuasse, falando que votou muito para eu ficar.

Brunna finalizou falando um pouco sobre sua experiência dentro de um reality.

- Vocês não sabem o quanto isso é importante, porque viver aquela experiência lá dentro é assim uma doideira. Quando você sai é um baque. Infelizmente, não ganhei o prêmio, mas estou muito feliz pelo acolhimento.