Ops! Simaria quase mostra calcinha ao fazer dança do TikTok!

05/03/2022 | 14:10



Foi quase! Simaria estava curtindo as ruas de Miami, nos Estados Unidos, enquanto fazia uma dança para o TikTok de sua nova música e quase deixou a calcinha aparecer. A canção era Vontade de Morder, da dupla com sua irmã Simone em parceria com o Zé Felipe.

O look escolhido por ela, um vestido bege bem colado e curto, quase fez com que ela mostrasse demais. Foi por pouco! Mas os internautas não deixam nada passar batido e comentaram a possibilidade dela mostrar as roupas íntimas.

Como será que ela faz pra não mostrar o tabaco, indagou uma seguidora.

O mais engraçado é que nesse vídeo todo mundo ficou olhando só uma coisa, falou um seguidor.

Os internautas provaram mais uma vez que não deixam de reparar, não é?