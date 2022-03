Deputado estadual Arthur do Val desiste de concorrer ao governo de São Paulo

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC

Com Agências



05/03/2022 | 13:48



O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) anunciou no início da tarde deste sábado a desistência de concorrer ao governo de São Paulo depois de repercussão negativa a áudios vazados em que diz que mulheres ucranianas “são fáceis, porque são pobres”.

Devido às críticas, a situação do deputado, também conhecido como Mamãe Falei, ficou insustetável. "Não tenho compromisso com o erro. Por isso, entrei em contato com a presidente do Podemos, Renata Abreu, para retirar minha pré-candidatura ao governo de São Paulo. Faço isso por entender que sesse momento delicado da política nacional é necessário preservar o árduo trabalho de todos aqueles que se dedicam no construção de uma terceira via. O projeto não merece que as minhas lamentáveis falas sejam utilizadfas para atacá-lo", afirmou, ele em nota.

Um pouco mais cedo, ele já havia dito que poderia se retirar da disputa. "Eu estou sendo moleque. Essa não é a postura que as pessoas esperam de mim", disse em vídeo intitulado "pedido de desculpas" publicado neste sábado, no Youtube. O deputado divulgou o vídeo pouco após desembarcar no aeroporto de Guarulhos, vindo do Leste Europeu. "Não quero atrapalhar a terceira via, não quero atrapalhar meu partido, não quero atrapalhar ninguém", completou.