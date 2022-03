Solange Almeida se casa em cerimônia religiosa com Monilton Moura

05/03/2022 | 13:10



100% casada! Na noite da última sexta-feira, dia 5, Solange Almeida se casou novamente com o empresário Monilton Moura. Os dois já haviam se casado no civil, mas resolveram também realizar a cerimônia religiosa em uma igreja em Fortaleza, no Ceará. A noiva de 47 anos de idade fez um discurso bem humorado sobre o noivo durante a festa que rolou depois da cerimônia celebrada pelo padre Fábio de Melo.

- Quando eu ia entrar na igreja, uma criança falou: Pai, não posso ir embora. Tem uma princesa casando. Sempre sonhei em casar assim, mas o melhor é o príncipe.

A cantora até brincou com a ansiedade pela noite de núpcias.

- Vamos embora porque temos que consumar o negócio... Aqui não tem esse negócio de noivo que não comparece. Eu faço a cobra subir.

Diversos registros do casório foram feitos pelos convidados nas redes sociais. Até a cantora Gabi Melim estava presente na comemoração. O registro de Solange agradecendo aos convidados também foi compartilhado.

- Talvez tenha sido necessário ter passado por tudo que passei para chegar aqui consciente e saber o que é o amor de verdade e o amor de verdade é aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ele passou por tudo isso e eu também. Hoje a gente está aqui com rodos vocês, obrigada.

O casamento civil rolou em novembro de 2021, e recentemente, a ex-vocalista do Aviões da Forró compartilhou um breve registro.

Dia 21/11/2020 dissemos sim na lei dos homens no Cartório Leal e sobre a pregação da nossa amiga querida Wagneide Menezes. Sexta-feira direi sim mais uma vez a você. Depois de adiar quatro vezes a data, dessa vez vai Monilton Moura.