Tatiana Weston-Webb vence Luana Silva em Peniche e avança às quartas de final

05/03/2022 | 12:07



Tatiana Weston-Webb garantiu, na manhã deste sábado, a classificação para as quartas de final da terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe, na cidade portuguesa de Peniche. A surfista brasileira foi ao mar na Praia de Supertubos para a disputa das oitavas de final e venceu Luana Silva, havaiana filha de pais brasileiros.

Tatiana começou a bateria um pouco abaixo, com pontuações de 2.17 e 3.83 nas primeiras ondas, antes de ver a adversária assumir a liderança ao surfar uma onda de 5.83. No fim das contas, a gaúcha conseguiu reagir com apresentações de 7.83 e 7.00 e abriu uma diferença de 9.00 para Luana, que diminuiu, mas não alcançou. O duelo terminou com vitória por 14.83 a 10.83.

Agora, Tatiana Weston-Webb se prepara para enfrentar a australiana India Robinson, que passou das oitavas de final com uma vitória sobre a havaiana Malia Manuel. Os outros duelos das quartas de final envolvem mais duas representantes da Austrália, duas dos Estados Unidos, uma da França e uma do Havaí.

A francesa Johanne Defay e a australiana Stephanie Gilmore entram no mar na primeira bateria, antes das compatriotas norte-americanas Courtney Conlogue e Lakey Peterson. Depois, a havaiana Carissa Moore enfrenta a australiana Tyler Wright e Tatiana encerra as baterias das quartas no seu duelo com Robinson.

A WSL tinha o plano de finalizar a etapa de Peniche, tanto a disputa feminina quanto a masculina, no domingo, mas as condições do tempo não ajudaram. Com isso, a tendência é que o chamado "final day", quando são disputadas as semifinais e as finais, seja realizado apenas na segunda-feira.