Livro ensina como evitar tropeços e sobressaltos do mundo corporativo

Do Diário do Grande ABC



05/03/2022



Como ter um negócio rentável nos dias atuais? Com a proposta de dar dicas sobre como criar uma startup duradoura e expandir seu negócio, o empresário Oséias Gomes lança seu segundo livro Negócio escalável: Como Transformar Sua Ideia Em Uma Startup Bem-sucedida (Editora Gente, R$ 44,90).



Empreendedor de sucesso, Oséias Gomes apresenta na sua nova obra as possíveis causas que derrubam um empreendimento, ensina aos jovens empresários como evitá-las e mostra como alcançar o sucesso, estruturando a startup de fora para dentro, considerando as peculiaridades do mercado. Além disso, ele discute as dificuldades cotidianas e os desafios da imprevisibilidade da vida e dá saídas para o gestor conseguir manter a empresa emergente.



Gomes também apresenta atitudes que derrubam o empreendimento e como superá-las, e como manter seu negócio atualizado, sobrevivendo às dificuldades cotidianas e imprevisíveis. “Empreender, sem dúvida, é um grande desafio, mas é preciso muito mais do que disposição para fazer um empreendimento dar certo. Ao criar uma empresa, o empreendedor sonha com a durabilidade e o sucesso financeiro do negócio. Porém, as dificuldades e os obstáculos, muitas vezes, fazem com que ele desista da escalada no meio do caminho”, afirma.



Segundo pesquisas, apenas 55% das startups continuam em pleno funcionamento após três anos do início do negócio. Como, então, recuperá-las ou já as criar para a longevidade?



Vindo de uma família muito simples, Gomes deixou a roça e a enxada para se tornar um empresário de sucesso faturando no ano passado R$ 600 milhões. Fundador e CEO da maior franquia de clínicas odontológicas do Brasil, a Odonto Excellence, que possui mais de 1.200 unidades pelo mundo. E há mais de 30 anos, ele estuda sobre Administração e Negócios de maneira autodidata. <EM>Em 2019 lançou seu primeiro livro, Gestão Fácil.