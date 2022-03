Adolescência à flor da pele

Yasmin Assagra

Mei Lee tinha uma vida, aparentemente, normal. Ela, uma garota de 13 anos, enfrentava problemas comuns da idade, principalmente os que envolviam dúvidas da adolescência.



Mas no filme Red: Crescer é uma Fera, nova animação da Disney+, Mei terá de enfrentar um desafio incomum às garotas: toda vez que passa por fortes emoções, ela se transforma em uma panda vermelho gigante! A animação, produzida pelos estúdios Pixar, estreia nesta sexta-feira no serviço de streaming.



Mei Lee sempre foi uma filha muito obediente e dedicada na escola e agora terá de dividir seu tempo entre manter sua vida normal e controlar suas emoções. Literalmente.



Tudo começa com um sonho muito esquisito que Mei Lee tem durante a noite. Logo pela manhã, ela descobre a grande mudança em sua vida.



A menina terá o apoio de Ming, sua mãe, pessoa superprotetora e um pouco autoritária, que nunca está longe da filha – o que Mei vê como mais um problema.



Um exemplo é na escola. Em uma cena do filme, a garota se encontra na sala de aula quando uma amiga lhe avisa que a mãe a observa por detrás de uma árvore. Mei fica perturbada e acaba criando a maior confusão, a ponto de o inspetor tentar tirá-la da escola – não é nem preciso dizer que toda a situação deixa a mocinha tão apreensiva que ela vira a panda gigante, para espanto de todos.



O mais legal da história é que Mei Lee não vai passar por isso sozinha. Além do apoio da família, ela tem o respaldo de um quarteto de amigas.



Além da história ser muito divertida, ela traz uma viagem ao tempo por conta da incrível produção. O filme viaja aos anos 1990, já que os personagens utilizam os walkmans – antigos aparelhos portáteis que tocam música –, colecionam revistas com pôsteres e brincam com bichinhos virtuais, objetos que eram sensação da época, como são os telefones e os tablets hoje em dia.



SUCESSO

O longa é dirigido pela vencedora do Oscar Domee Shi e produzido por Lindsey Collins (leia mais ao lado). No Brasil, a animação terá a atriz Flavia Alessandra e os atores Ary Fontoura e Rodrigo Lombardi no elenco de dublagem.



Red: Crescer é uma Fera tem o selo da Pixar, assim como os sucessos Toy Story, Viva – A Vida é uma Festa, Luca, Monstros S.A, Wall-E, Vida de Inseto, Divertida Mente, Carros, Valente, Procurando Nemo e Os Incríveis.



Equipe criativa do filme é composta 100% por mulheres

Na semana do Dia Internacional da Mulher, celebrado na terça-feira, é importante lembrar que todos os integrantes da equipe de liderança criativa de Red: Crescer é uma Fera são mulheres. Esse é o primeiro longa-metragem da Pixar dirigido exclusivamente por elas.



Domee Shi e Julia Cho escrevem o roteiro. Domee, inclusive, foi diretora de Bao, curta-metragem da Pixar que antecipou a exibição de Os Incríveis 2 nos cinemas. Já Lindsey Collins, que produz o novo filme, trabalhou Wall-E e Procurando Dory.

A equipe recebeu elogios do diretor da Pixar, Pete Docter, por sua imaginação e eficiência. Mais do que merecido!



