No BBB22: Linn da Quebrada brinca sensualmente com Eliézer e Natália mostra ar de reprovação

05/03/2022 | 11:10



Você deve ter acompanhado que a noite da última sexta-feira, dia 4, os integrantes do BBB22 tiveram uma nova festa e Glória Groove, e Pedro Sampaio trataram de agitar ainda mais os brothers que estão confinados. E eles, claro, cantaram muitas músicas, dançaram, comeram muito e o que não podia faltar também beberam até dizer chega.

O álcool entra e a verdade sai, não é assim o ditado? Pois bem, dentro do confinamento da casa mais vigiada do Brasil não foi diferente e Lucas acabou abrindo o coração com o líder, Pedro Scooby, sobre as suas expectativas com Arthur Aguiar e ainda confessou que suas opções de votos

Mas o que realmente chamou a atenção de todos dentro e fora da casa do BBB22 foi a novela protagonizada por Lina, Natália e Eliézer. O brother passou um pouco do ponto da bebida logo no começo da festa e começou a dançar com Linn da Quebrada de uma forma um tanto quanto sensual, e a cantora acabou considerando este momento um entrosamento como brincadeira boba e gostosa. Mas quem não gostou disso foi Natália.

Caso você não saiba, Eliézer acabou se envolvendo no começo do confinamento com Maira, que posteriormente foi expulsa. Logo depois ele caiu nas graças de Natália e estavam bem até então! A bonitona acabou observando de longe a interação dos dois e comentou com Laís que eles estavam flertando e ainda acreditou ter visto um beijinho. Por conta de estar muito bêbado, pouco tempo depois Eliézer foi dormir e os comentários sobre o acontecido tomaram conta da casa.

Lina e Jessi, que também estava na brincadeira foram super criticadas por Pedro Scooby que em seguida pediu para o DJ tocar a música Talarica, para Lina e a apelidou de Taralina. Vixe!