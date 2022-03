Cerca de 200 famílias ocupam terreno abandonado no Jardim Estrela, em Mauá

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



05/03/2022 | 10:49



Aproximadamente 200 famílias ocuparam terreno, que alegam estar abandonado, na Rua Ipê, altura do número 578, no bairro Jardim Estrela, em Mauá. O ato, organizado pelo MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas), ocorreu na noite desta sexta-feira. O grupo é formado por pessoas que perderam suas casas em decorrência das chuvas, deslizamentos e enchentes na cidade, principalmente no fim do ano.

Os organizadores da ocupação, denominada Desabrigados pela Chuva - Antônio Conselheiro, alegam que o espaço está em área de Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social), que deveriam ser destinadas à habitação social, mas que estaria há cerca de dez anos sem cumprir função social.

Os novos moradores do espaço têm como um dos principais objetivos a reconstrução de seus imóveis, perdidos recentemente. Somam-se às mais de 32 mil famílias “que vivem no deficit habitacional em Mauá, moram de aluguel, de favor ou em áreas de risco”, segundo os aorganizadores



A Ocupação Antônio Conselheiro homenageia líder social e religioso que, junto a dez mil trabalhadores, ocupou fazenda abandonada na Bahia, que ficou conhecido como Arraial de Canudos. “Neste local iniciaram a construção de uma comunidade livre, onde não havia exploração do homem pelo homem, o trabalho era dividido entre todos e as riquezas repartidas conforme a necessidade de cada um.”

Selma Alves, coordenadora da ocupação, diz que as famíias estão no terreno para “lutar pelos nossos direitos”. Afirma que o MLB tem enfrentado resistência por parte da Prefeitura para que se chegue a um denominador comum e que se resolva o problema da falta de moradia a essas pessoas.



“Todas as vezes em que nos recebeu foi por meio de lutas, de atos. Decidimos fazer essa nova ocupação para destravar a negociação com a Prefeitura e também para denunciar essa questão das chuvas. Mauá não tem programa habitacional há mais de 30 anos. Todas as vezes em que se fala em programa habitacional a Prefeitura diz que não tem verba, que não dá, o máximo que dá para fazer é regularização fundiária. E a gente sabe que a maioria das famílias mora em área de risco. Como vai regularizar uma casa que está caindo dentro do esgoto? Estamos aqui para denunciar esse tipo de situação e reivindicar que se faça política pública não só em Mauá, mas também em todos os Estdos e no País.”



“A grande intenção dessas famílias é a negociação. Não temos política habitacional, então queremos resposta da Prefeitura, porque o objetivo das famílias é poderem reconstruir suas casas. Essa é a principal palavra de ordem dessas famílias. Nossa alternativa é reconstruir na luta”, informa Victória Magalhães, uma das coordenadoras da ocupação.

Em Mauá, entre dezembro e janeiro, as fortes chuvas castigaram com mais intensidade os bairros Jardim Primavera, favela do Kennedy, Vila Assis e Jardim Itapark, deixando dezenas de famílias desabrigadas e outras tantas vivendo com medo das próximas chuvas que virão.

Selma revela que quer dialogar, sem confrontos, e que a GCM (Guarda Civil Municipal) esteve no local, “tentou intimidar, mas não conseguiu”, mas que não houve acordo. “Estamos esperando a Prefeitura. A gente espera que tudo dê certo. Esperamos que seja tudo pacífico, encerra.