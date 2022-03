Pitty sugere que tem um relacionamento aberto, mas volta atrás

05/03/2022 | 10:10



Pitty que está no auge dos seus 44 anos de idade deixou os fãs e seguidores das redes sociais no mínimo bem curiosos com uma declaração sobre seu casamento com o baterista, Daniel Weskler, de 36 anos de idade.

A cantora acabou dando a entender que seu relacionamento não respeitaria as leis da monogamia. Logo depois que deu a entender isso, os fãs, claro, tornaram o assunto um dos mais comentados e ela viu a situação tomando uma proporção que não queria, e acabou voltando atrás sobre a afirmação.

Tudo começou quando a baiana divulgou em seu Instagram uma série de fotos em que aparecia curtindo o dia ao lado do maridão, só que foi na legenda da publicação que tudo ficou mais sugestivo quando Pitty escreveu:

Bloco monogâmicos não-praticantes!

E isso foi o que bastou para muita gente entender que Pitty e Daniel teriam um relacionamento aberto. Problema? Nenhum! E depois que ficou surpresa com os comentários da publicação, a artista acabou editando a legenda e escreveu:

Rapaz, deixa quieto. Brincadeiras internas às vezes tomam contornos alheios.