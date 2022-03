Vanessa da Mata faz brincadeira com homens mais baixos

05/03/2022 | 10:10



Vanessa da Mata chamou bastante a atenção dos seguidores e internautas do Twitter na noite da última sexta-feira, dia 4, depois de publicar uma brincadeira em suas redes sociais falando sobre a sua altura e sendo paquerada por homens mais baixos.

Para quem não sabe, a cantora tem os seus um metro e 80 centímetros de altura e revelou que ao ser procurada por homens de pouca estatura na hora da paquera acaba mexendo muito com seus antigos traumas e fez uma brincadeira com a situação.

Impressionante quando me deparo com um homem muito pequeno me paquerando. Começo a rir sozinha! Para quem não sabe, eu tenho 1,80m de altura. Não é por nada, mas isso também mexe com meus traumas e começo a rir porque acho que seria que nem uma boneca de Olinda levando pela mão um mini-craque.

Muitos fãs entenderam a brincadeira, mas outros começaram a criticar a postura pela qual Vanessa da Mata tratou a brincadeira. Lembrando que a artista está solteira desde junho de 2020, quanto terminou seu noivado com Bruno Dantas.