Henrique e Juliano tentam contornar, mas plateia canta música com palavrão durante o Faustão na Band

05/03/2022 | 09:11



O programa do Faustão está simplesmente dando depois que Henrique e Juliano e também Maiara e Maraisa marcaram presença, na última sexta-feira, dia 4. Mas o que realmente chamou a atenção não foi em si a apresentação dos cantores e sim uma troca de letra.

Pois é, como todo mundo sabe não dá para ficar falando e nem cantando palavrão na televisão e no hit Liberdade Provisória, Henrique e Juliano até tentaram ameninzar a situação trocando o palavrão da música, mas não deu certo.

O público que estava presente já está acostumado a cantar com a palavra original e acabaram soltando a voz na plateia e cantando o palavrão. Além disso, é importante citar que Henrique se emocionou muito com a letra de uma música que dividia com Marília Mendonça.