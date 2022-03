Isis Valverde curte Paris Fashion Week com look avaliado em quase 18 mil reais

05/03/2022 | 09:10



Como você vem acompanhando, Isis Valverde acabou de terminar o seu casamento com André Resende e para deixar a cabeça mais fria, decidiu fazer uma viagem para acompanhar a Paris Fashion Week.

A atriz compartilhou em suas redes sociais na última sexta-feira, dia 4, algumas fotos do look que escolheu para curtir o dia de evento. Para o desfile, Isis Valverde não economizou e colocou verdadeiramente looks caros para jogo.

Pois é, a bonitona escolheu uma calça que vale um pouco mais de cinco mil reais, uma segunda pele de quase mil e 400 reais, botas de cinco mil reais, uma blusa recortadinha de três mil e 700 reais, e para fechar uma bolsa de dois mil e 700 reais. Lembrando que todo o seu look está convertido, mas ele vale em dólar mesmo.