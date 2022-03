Aprovadas contas de Paulo Serra de 2018

Daniel Tossato

Diário do Grande ABC



05/03/2022



A Câmara de Santo André manteve o parecer favorável elaborado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e aprovou as contas do prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), referentes ao exercício de 2018.



Durante a apreciação dos vereadores, 20 parlamentares deram aval ao balanço apresentado pelo chefe do Executivo. As contas do tucano foram aprovadas até mesmo pelos vereadores que fazem oposição. Somente Professor Jobert Minhoca, que é do mesmo partido do prefeito, não votou em sessão realizada por meio de videoconferência.



Em dezembro do ano passado, o TCE já tinha aprovado o balanço, por unanimidade. Durante os votos, os conselheiros destacaram o “visível esforço” de Paulo Serra, principalmente no fato de realizar pagamentos de precatórios. Somente naquele ano, o Executivo despendeu R$ 144 milhões, valor que representou 6,22% da receita da cidade.



Conforme o vereador e líder de governo Carlos Ferreira (PSB), a manutenção do paracer apresentado pelo TCE ocorreu naturalmente, já que todos os vereadores entenderam que o prefeito atuou para que as contas ficassem equilibradas ao fim daquele ano.



“O Tribunal de Contas (do Estado) já tinha dado parecer favorável às contas, então não havia como reverter. O Tribunal é a entidade mais qualificada para realizar a análise nestas contas e emitir alguma análise. Dessa forma fica difícil para que vereadores, até mesmo da oposição, façam algum movimento diferente”, declarou.



Ainda que esteja em processo de desembarque do PT de Santo André, o vereador Eduardo Leite (PT), hoje alinhado ao governo, também votou favorável ao balancete apresentado na Câmara. Conforme o parlamentar, a análise rigorosa do Tribunal dá segurança para que os vereadores mantenham o parecer favorável às contas de 2018.



“A Câmara seguiu o parecer apresentado pelo TCE. O Tribunal realiza análise bastante rigorosa das contas, o que dá certa segurança para que nós, vereadores, possamos nos posicionar. Quando o TCE encaminha uma conta com parecer favorável, é muito difícil reverter”, declarou o vereador.



Durante a apreciação das contas pelos conselheiros do TCE, ainda no ano passado, o relator do balanço do prefeito Paulo Serra, Edgard Camargo Rodrigues, que em um primeiro momento tinha votado pela rejeição, revisou seu posicionamento e aprovou o balancete apresentado.





PRECATÓRIOS

Hoje, a Prefeitura de Santo André ainda mantém aproximadamente R$ 1,5 bilhão de dívidas referentes a precatórios. Em março do ano passadpo, o Legislativo deu aval ao Executivo para que firmasse linha de crédito especial, no valor de R$ 1,2 bilhão, junto ao Banco do Brasil para saldar dívidas judiciais. A EC (Emenda Constitucional) 109 de 2021 estendeu a data limite para o pagamento desse tipo de dívida até o dia 31 de dezembro de 2029.