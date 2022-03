Vereadores da região podem aprender mais sobre função

Heitor Agricio

05/03/2022 | 08:24



Vereadores e assessores que trabalham nas câmaras da região poderão participar de curso que tem por objetivo dar melhor formação aos parlamentares e a seus auxiliares, assim como esclarecer sobre limites e forma de atuação dos representantes legislativos, além de levar mais informação sobre a função à população, já que a iniciativa é também aberta aos moradores.



A possibilidade para que vereadores e auxiliares possam se qualificar parte do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que abriu inscrições para o curso O Papel do Vereador e o Desafio das Câmaras Municipais. No caso do público em geral, a adesão só será permitida do dia 14 em diante. As aulas serão realizadas de forma on-line, a partir de 1º de abril.



Presidente do Consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) destacou que a formação vai contribuir para aprimorar a atuação dos parlamentares das sete cidades, assim como difundir para a sociedade o conhecimento sobre o Legislativo. “O curso atende a uma demanda apresentada ao Consórcio pelos presidentes das câmaras da região, com o objetivo de aprimorar os parlamentos locais”, afirmou o chefe do Executivo andreense.



Já os presidentes das câmaras de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), e de São Bernardo, Estevão Camolesi (PSDB), têm expectativas positivas sobre a iniciativa, principalmente para a instrução de parlamentares em seus primeiros mandatos e mesmo de pessoas que pensam em disputar a eleição no futuro.



“Vou fazer a minha parte e divulgar para todos os vereadores, pois acho interessante essa propositura, porque existem vereadores novos. Eles foram eleitos, mas não necessariamente sabem legislar. Conhecer a lei orgânica, as leis do município, o que pode ou não fazer, é fundamental, mas só com a experiência de anos a pessoa terá essa capacidade. Então, um curso como esse vai ajudar, com certeza”, avaliou Camolesi.



Já o presidente do Legislativo de Santo André entende que o curso é importante também para vereadores com mais de um mandato, mas que é ainda mais para parlamentares de primeira viagem. “Acredito que vai ser bem positivo. Era uma ideia que o Consórcio já queria trazer desde o ano passado, e a gente achou que era muito importante mediante a renovação de mandatos e a quantidade de novos vereadores assumindo.”



Os mandatários também comentaram sobre a importância de abrir o curso à participação da população interessada em saber sobre as atribuições da função, assim como àquelas pessoas que vislumbram entrar em uma disputa por vaga na Câmara. “O munícipe poderá entender melhor o papel do Poder Legislativo, pois às vezes confundem o poder da Câmara e da Prefeitura. Então, acho importante o poder público dar essa oportunidade”, afirmou Botaro. “Fico contente em saber que está aberto a não parlamentares, que são interessados no assunto”, finalizou Camolesi.



O vice-presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB), disse que a iniciativa enriquece sobretudo o Grande ABC, porque poderá ter vereadores, assessores e parte da população com informações sobre as atividades que envolvem o Legislativo. “Vejo a ação como fundamental. Tanto que toda a minha assessoria vai ser instruída a participar do curso. E moradores que participarem vão compreender melhor o que um vereador pode ou não fazer”, comentou.