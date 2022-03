Todos pela segurança

Do Diário do Grande ABC



05/03/2022 | 08:12



A administração de Santo André decidiu elevar a segurança pública à categoria das prioridades absolutas. E, para isso, ampliou os espaços para que a população possa se manifestar sobre o tema, de modo a aprimorar as políticas de enfrentamento da violência no município. A medida foi realçada ontem pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), dias após anunciar pacote de investimentos destinados ao combate da criminalidade. Espera-se que, no mais curto espaço de tempo possível, as ações coordenadas comecem a devolver aos andreenses a sensação de tranquilidade que sempre caracterizou a cidade.



Uma das boas novidades do pacote de segurança andreense, além de abrir canais para que a comunidade aponte suas aflições, é a aposta na tabulação dos dados criminais. Quinze pontos de operações estão espalhados pelo município colhendo diuturnamente elementos sobre a prática criminal. Periodicamente, as informações serão consolidadas em planilhas e, a partir daí, respostas serão elaboradas com precisão matemática. Acredita-se que, com isso, os mecanismos de contenção à violência se tornem mais efetivos. A ver.



Cabe à sociedade utilizar os caminhos disponibilizados pelo governo para ajudar no processo de tornar Santo André mais segura. Reduzir os índices criminais é responsabilidade de todos, como bem sintetiza o espírito do programa Vizinhança Solidária, que, aliás, funciona bastante bem na cidade. Essa cultura colaborativa só precisa ser expandida, de modo a cobrir todo o território. Quanto mais gente engajada neste propósito, mais rápido os resultados aparecerão. Manter-se alerta é maneira eficaz de evitar a ação dos criminosos.



A participação do próprio prefeito na reunião do Consem (Conselho de Segurança Municipal), ontem, aponta, de maneira absolutamente clara, que a administração andreense está se movimentando para reduzir a criminalidade no município – muito embora, a bem da verdade, esta seja uma responsabilidade constitucional do Estado. Que o processo não pare.