São Bernardo passa a oferecer vacina contra a Covid-19 por livre demanda

05/03/2022 | 08:01



A partir de segunda-feira, a Prefeitura de São Bernardo vai passar a oferecer os imunizantes contra a Covid-19 por livre demanda nas 33 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, ou seja, sem a necessidade de agendamento prévio. De acordo com a administração, a mudança foi possível em razão do abastecimento do estoque de vacinas na cidade. Assim, na região, apenas Santo André e São Caetano continuam exigindo o agendamento.



Agora, todos moradores de São Bernardo que estejam no prazo para tomar a primeira, a segunda ou a dose de reforço contra a Covid devem se dirigir a uma das 33 UBSs com documento de identificação e comprovante de vacinas anteriores.



O funcionamento das salas de vacinação varia de acordo com o expediente de cada unidade, sendo que 20 equipamentos atuam com horário estendido, das 7h às 22h (Planalto, Parque São Bernardo, Farina, Ferrazópolis, Nazareth, Vila Marchi, Orquídeas, União, Represa, Vila Rosa, Vila Euclides, Demarchi, Leblon, São Pedro, Silvina, Alves Dias, Ipê, Alvarenga, Batistini e Taboão). As demais unidades funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.



De acordo com o prefeito Orlando Morando (PSDB), a nova estratégia adotada amplia e facilita ainda mais o acesso à proteção contra o coronavírus. “Baseamos nossa decisão na diminuição da demanda por síndromes gripais nas UBSs, que, a partir de agora, comportam com conforto e segurança o fluxo da vacinação por demanda livre para todas as faixas etárias elegíveis”, explicou o chefe do Executivo são-bernardense.





SÍNDROME GRIPAL

Com a diminuição de demanda, o atendimento de síndrome gripal volta a ser realizado, exclusivamente, nas nove UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), no PA (Pronto-Atendimento) do Taboão e pelo Centro Comunitário de Covid-19, na Vila São Pedro, também a partir da próxima segunda-feira.



De acordo com a Prefeitura, as salas das comunidades das unidades básicas, que estavam sendo ocupadas para o atendimento destes casos, serão utilizadas na vacinação, neste novo formato de livre demanda.



Até ontem, São Bernardo contabilizava 1.789.025 doses dos imunizantes contra a Covid-19 aplicados, o que confere cobertura vacinal de 100% da população adulta com pelo menos uma dose. Já a segunda dose é realidade para 96% dos moradores e, destes, 60% já estão protegidos também com a dose de reforço. Entre as crianças de 5 a 11 anos, 55.927 já receberam a primeira dose e 10.232 as duas doses, o que representa 79% e 14% de cobertura deste público-alvo, respectivamente. Entre adolescentes de 12 a 17 anos, a cobertura é de 97% para primeira dose ou dose única e de 89% para a segunda dose.