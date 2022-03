Prefeitura inicia remodelação do chafariz do Parque Ipiranguinha

Carolina Helena

Especial para o Diário



05/03/2022 | 07:55



O chafariz do Parque Antônio Flaquer, mais conhecido entre os munícipes como Ipiranguinha, na Vila Alzira, passa por reforma. O local estava desativado há alguns meses e foi alvo de reportagem publicada no início do ano pelo Diário relatando a preocupação dos munícipes com a água que ficava parada no local. Ontem, máquinas da Prefeitura estavam no espaço para iniciar o aterramento do chafariz em obra que vai custar R$ 200 mil aos cofres municipais e deve ficar pronta em abril.



De acordo com os funcionários que trabalhavam no local, o chafariz está sendo aterrado, pois estava muito baixo em relação à pista de caminhada e acabava recebendo água das chuvas, além de apresentar problemas em sua estrutura. De acordo com a Prefeitura, a requalificação deste equipamento público inclui a instalação de iluminação específica para este espaço, novas instalações elétricas e hidráulicas, serviços de terraplanagem e estruturais, além de novos paisagismo e revestimento.



Para Sibele Monice, 55 anos, publicitária, designer e professora, o chafariz faz falta no parque. “Como tenho lembrança do parque desde a minha infância, acho muito importante a obra. Ele era um ícone na minha época, as pessoas adoravam, iam lá para se banhar, tem toda uma lembrança. Além da nostalgia, tem a questão da segurança, pela água parada, que trazia mosquito e também porque as pessoas, quando não estava cheio de água, dormiam no local. É importante ter um chafariz, faz parte da história do parque, espero que dessa vez a obra seja definitiva”, conta.



A última grande obra realizada no chafariz do Ipiranguinha foi entregue em abril de 2011. Na ocasião, a Prefeitura remodelou todo o piso, que passou a ser de concreto armado, possibilitando maior mobilidade aos usuários, além da criação de novas áreas permeáveis para a prática de atividades e exercícios físicos. Com o passar do tempo, no entanto, os azulejos trincaram, oferecendo riscos para a população e, por essa razão, tinha sido desativado.