Políticos do Grande ABC repudiam fala do deputado Arthur do Val

Da Redação



04/03/2022 | 22:53



Políticos do Grande ABC repudiaram o conteúdo dos áudios atribuídos ao integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) e deputado estadual pela Capital Arthur do Val, o Mamãe Falei (Pode), que fez comentários machistas e sexuais acerca das mulheres ucranianas e que fogem das mazelas causadas pela guerra contra a Rússia.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), foi um dos primeiros a demonstrar repúdio com o conteúdo proferido pelo deputado estadual. Em seu perfil em uma rede social, o tucano afirmou que o conteúdo é “totalmente repugnante”. “Atitude de moleque! Revoltante!”, declarou o chefe do Executivo.

Deputado estadual com domicílio eleitoral em São Caetano Thiago Auricchio (PL) também foi às redes demonstrar sua insatisfação com a fala de Arthur do Val. “Me faltam palavras para definir o que eu senti ao ouvir”, disse Thiago pelo Facebook.

Mamãe Falei teve conteúdos de áudio vazados, no início da noite desta sexta-feira, nas quais comenta sobre a facilidade de se relacionar com mulheres ucranianas por ela serem pobres. O parlamentar também chamam das policiais daquele país de “deusas”, por avaliar a beleza das agentes de segurança.

“Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, diz o deputado, que é pré-candidato ao governo de São Paulo nas eleições deste ano e conta com apoio do ex-juiz Sergio Moro.

Deputada estadual por São Bernardo e líder do PSDB na Assembleia, Carla Morando (PSDB), também afirmou estar consternada sobre o áudio de Mamãe Falei. “Quero expressar minha indignação com os áudios que se referem às mulheres ucranianas. É inadmissível este tipo de postura machista”, declarou a parlamentar.

Já o deputado federal com domicílio eleitoral em São Bernardo Alex Manente (Cidadania), afirmou que as falas “são deploráveis”.

O MBL conta com dois vereadores na região: Márcio Colombo (PSDB), em Santo André, e Glauco Braido (PSD), em São Bernardo. Muito ativos nas redes sociais, ambos não se pronunciaram sobre o caso.

Nacional

O áudio de Arthur do Val caiu como uma bomba em meio ao cenário político nacional. O integrante do MBL, que mudou de partido para apoiar o ex-juiz Sérgio Moro a concorrer à presidência viu o próprio Moro afirmar que não dividirá palanque com o deputado estadual. “Lamento profundamente e repudio veementemente as graves declarações do deputado Arthur do Val divulgadas pela imprensa. O tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às policiais do país é inaceitável em qualquer contexto. As declarações são incompatíveis com qualquer homem público", declarou o ex-magistardo.