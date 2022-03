Rebaixados em 2021, S.Caetano e S.Bento duelam no Anacleto

Dérek Bittencourt



05/03/2022 | 00:01



São Caetano e São Bento se encontram hoje, às 15h, pela 12ª rodada do Paulista da Série A-2, competição à qual retornaram este ano após o rebaixamento sofrido em 2021. Finalistas da divisão de acesso em 2020 – quando o representante do Grande ABC levou a melhor – os times medem forças em condições similares na classificação: a equipe de Sorocaba ocupa a oitava colocação, com 15 pontos, um a mais do que os são-caetanenses, que estão em nono lugar. Ou seja, trata-se de confronto direto pela zona de classificação do campeonato.

O Azulão figurava no G-8 até a rodada passada. Porém, o revés por 2 a 0 para o XV de Piracicaba, no Interior, derrubou o time. A expectativa é a de que hoje, diante de sua torcida, no Estádio Anacleto Campanella, o São Caetano consiga regressar ao grupo que avançará à segunda fase.

Não dá mais para esperar. Temos que jogar bem e somar os pontos necessários para passar à próxima fase e a partir daí será uma nova competição”, disse o técnico Axel, que não terá o zagueiro Lucão, suspenso.