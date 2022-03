Água Santa parte para o ‘tudo ou nada’ em visita à Ponte Preta

Dérek Bittencourt



05/03/2022 | 00:01



O Água Santa tem uma partida fundamental em seu planejamento de permanência na Série A-1 do Campeonato Paulista. A partir das 20h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o Netuno visita a Ponte Preta, que também está ameaçada pelo rebaixamento.

Enquanto o Netuno tem sete pontos e ocupa a penúltima colocação, dentro da zona da degola, a equipe alvinegra tem oito, uma posição acima. Consequentemente, vitória para qualquer que seja o lado pode significar uma aproximação ainda maior da Série A-2 para o derrotado.

Na tentativa de mexer com o elenco, a diretoria do Água Santa resolveu mudar o comando do time. Sérgio Guedes, que trouxe o Netuno de volta à elite, acabou deixando o posto de treinador e o auxiliar permanente Serginho assumiu a função – a qual deverá desempenhar até o fim do torneio.

Além da Ponte Preta, o Água Santa tem ainda que enfrentar os desfalques. Já não bastasse as ausências de Luan Dias, Denílson e Emerson, o volante Cristiano teve constatada ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo e não joga mais neste Paulistão.

“A gente tem conversado bastante, o Serginho frisou bastante sobre os pontos cruciais para a gente fazer um bom jogo contra a Ponte Preta. O jogo já começou para nós, a decisão já começou e não só para nós atletas, mas para o Água Santa. Está todo mundo bastante focado e a gente sabe o que a gente precisa fazer” disse Alex Silva.