E-commerce – aliado do empreendedor

04/03/2022



Todo empreendedor quer primordialmente ver seu negócio crescer e ser bem-sucedido, mas nem todos sabem quais ferramentas podem ser utilizadas para isso nem como as utilizar. O e-commerce é uma delas e que, devido à pandemia, cresceu substancialmente e já atingiu mais de 15 milhões de novos consumidores em 2021, segundo dados da Neotrust (fontes para o mercado digital). É importante que o empreendedor entenda primeiramente o seu próprio negócio, saber quais são seus concorrentes, seus nichos e principalmente seus clientes em potencial. Esta é a melhor maneira de se iniciar qualquer tomada de decisão, em qualquer meio. David A. Shore, professor que tive em Harvard, sempre dizia: ‘Comece fazendo as perguntas certas e logo você terá as respostas certas’. Parece meio óbvio, mas não é! O óbvio também precisa ser dito.



Muitas das habilidades para rodar o negócio, a pessoa que beira os 30 anos normalmente já possui, seja por curso de faculdade ou por própria experiência de vida. O que precisamos é que alguém nos lembre e aguce essa habilidade esquecida ou subutilizada. Temos que colocar nosso DNA no negócio, sendo ele a nossa maneira de viver ou até de nos relacionarmos. É isso que vai fazer a diferença entre o seu e outros negócios.



Se dentre todos os questionamentos e perguntas que foram feitos você acredita que o e-commerce é o mais adequado para empreender, existem algumas dicas essenciais para que ele trabalhe inteiramente a seu favor, como:



– Estude e conheça sua audiência muito bem e saiba do que eles gostam;



– Saiba em qual classe social, quanto ganham e quanto eles têm para gastar;



– Monte delivery rápido e simples, e tenha parceiro de logística experiente;



– Conheça muito bem sua concorrência. Visite o site e as mídias sociais deles, saiba por que têm sucesso e se adapte;



– Use sempre o feedback deixado por seus clientes para melhorar e evoluir seu negócio;



– É muito importante construir experiência diferenciada de consumo para seu cliente;



– E por fim, promova sua empresa com eficiência. Existem muitas formas de se fazer isso, como usando influenciadores digitais, que hoje movimentam mais de 80% do consumo on-line do mercado mundial.



O crescimento de vendas on-line não é mais o futuro, mas sim o presente. É importante levar em consideração que as pessoas buscam comodidade, preço e qualidade nos produtos que buscam. O e-commerce traz a agilidade nessa busca e compra, por isso, é importante investir e se preocupar em oferecer cada dia mais serviço melhor on-line. Tenha confiança, tente muitas vezes e não perca a personalidade em sua jornada de empreendedorismo. Bons negócios.



Paulo Rapuano é especialista em negócios internacionais e empreendedorismo.



PALAVRA DO LEITOR

Reforma política

A reforma política a ser feita no Brasil deve prever não só a grande diminuição da quantidade de partidos e a impossibilidade do uso de recursos públicos para o seu financiamento, mas, também, a não aceitação do registro de partidos totalitários como o Partido Comunista e o Partido Nazista, duas excrescências. Partidos que se identificam com regimes ditatoriais não podem ser aceitos dentro da democracia.

Milton Reinaldo Sanches

Santo André



Operação

Precisa ter muito mais comandos deste tipo, o (Grande) ABC precisa de mais segurança (São Caetano divulga resultados da Operação Bloqueio)! A pessoa que se propõe a ser proprietário de um veículo tem que ter as devidas responsabilidades, tem que saber que tem manutenção, documentação e tributos relacionados a este bem. Então não tem desculpa, se está irregular tem que autuar sim e, dependendo da irregularidade, tem que prender sim! Só assim esse povo irresponsável toma vergonha na cara e obedece as leis! Não cumprir as obrigações e alegar que o carro é de trabalhador é ser igualmente irresponsável. Quer ter carro ou moto, arque com as responsabilidades que ninguém vai te autuar. Simples assim!

Reginaldo Guarnieri

do Facebook



Ucrânia

Eis a guerra: ‘A guerra é o lugar onde os jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si, por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam’ (Erich Hartmann). Nesta guerra Rússia-Ucrânia, o velho conhece o jovem, porém, o odeia – exige sua deposição para ser substituído por pessoa a favor da Rússia. Na Segunda Guerra Mundial, o megalomaníaco Hitler, rompendo acordos com a Inglaterra e França, passou a invadir e anexar porções da Europa: em março de 1938, invadiu a Áustria; em setembro de 1938, fez o mesmo nos Sudetos – parte da Tchecoslováquia; em março de 1939, se apossou do restante da Tchecoslováquia, sempre sem reação de Inglaterra e França. A 1º de setembro de 1939, quebrando acordo com a União Soviética, invadiu a Polônia. Agora, Inglaterra e França declararam guerra à Alemanha. O megalomaníaco Putin, em fevereiro passado, ao desdenhar, dizia não se dispor a invadir a Ucrânia, em oposição ao Ocidente, que se manifestava afirmativamente, com atitude covarde e velhaca, intrínseca ao caráter dos déspotas, apossou-se belicamente da Ucrânia. Se a ONU (Organização das Nações Unidas) e países não o detiverem a tempo, ele cobiçará outros lugares, com certeza.

José Mario Casa

São Bernardo



Agradecimento

Não tenho palavras para expressar a gratidão à Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais por conseguir encontrar e devolver o cãozinho sobrevivente de tragédia automobilística que vitimou pai, mãe e filho para as duas meninas que também sobreviveram. Temos inúmeros exemplos de policiais de todos os setores trabalhando em prol da causa animal, porém, raramente são lembrados. A sensibilidade desses policiais deve ser reconhecida e divulgada para que mais pessoas tenham consciência de como pequenos gestos de amor transformam o mundo e as pessoas para melhor.

Daniel Marques

Virginópolis (MG)



Putin

Tempestade perfeita deverá atingir Vladimir Putin. Grandes empresas do Ocidente pararam, e as de aviação, incluindo a nossa Embraer, não vão mais fazer manutenção nem vender peças de aviões etc para os russos. Putin, que perdeu o pouco de credibilidade que tinha pelo mundo, agora vê seu povo se revoltar, já que não apoia esta guerra. Putin já cavou sua própria cova, na qual deverá enterrar de vez sua carreira política, para alívio do povo russo. E o que é desabonador e triste para nós, brasileiros, é ver o presidente Jair Bolsonaro apoiando esse déspota russo.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)