Thiago Monteiro vence Struff e Brasil empata com a Alemanha na Copa Davis

04/03/2022 | 20:33



Com o apoio da torcida que compareceu em bom número no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro, Thiago Monteiro, principal tenista brasileiro, recolocou o Brasil na disputa da Copa Davis ao derrotar o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/3.

O brasileiro festejou muito a vitória e acirrou a briga na classificatória da Copa Davis. A competição continua neste sábado nas duplas com Bruno Joares e Felipe Meligeni enfrentando Tim Puetz e Kevin Krawietz. Na sequência, o próprio Thiago Monteiro volta às quadras para desafiar Alexander Zverev, número 3 do ranking da ATP.

"Confronto aberto para amanhã (sábado). Dupla vai ser parelho, mas tenho total confiança no time. Depois temos a simples. Espero jogar em alto nível com Zverev, vou procurar jogar solto. Agora é analisar o jogo de hoje para poder executar meu plano de jogo e tentar neutralizar ele", disse o tenista brasileiro.

O primeiro set começou equilibrado. Thiago Monteiro conteve a euforia e foi intenso para conseguir 4/2 e abalar o alemão, que ainda tentou reagir, mas viu o brasileiro fechar o primeiro set por 6/3.

Stuff voltou mais ligado no segundo set e acertou uma sequência de aces - 18 a 5 no total - para bater o brasileiro e acirrar a disputa. Thiago Monteiro sentiu e viu o alemão levar por 6/1.

Na final, com o apoio da torcida, Thiago Monteiro reagiu, largou bem e viu o alemão sucumbir para confirmar a vitória por 6/3.

"Foi uma loucura, uma emoção indescritível. Foi fora de série. Jogar a Copa Davis pelo país é algo único. É algo diferente jogar com a torcida gritando meu nome, o nome do Brasil. Comecei a partida muito bem, consegui neutralizar o Struff, fui muito sólido. No segundo, ele ganhou confiança, sacou muito bem e me desestabilizou. Mas voltei com toda a energia possível, aumentei a intensidade e consegui manter uma boa postura até o final do jogo", finalizou o brasileiro.