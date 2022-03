Com 3 de Lautaro Martinez, Inter derrota lanterna e assume liderança do Italiano

04/03/2022 | 18:47



A liderança do Campeonato Italiano continua pulando de mão em mão. No início da noite desta sexta-feira, a Internazionale derrotou o lanterna Salernitana por 5 a 0, no Giuseppe Meazza, em Milão, e pulou para a primeira colocação na abertura da 28ª rodada, com três gols marcados por Lautaro Martinez, e dois por Dzeko.

Com isso, a Internazionale quebrou uma série de quatro jogos sem vencer na competição e ultrapassou provisoriamente Napoli (57) e Milan (57) ao alcançar os 58 pontos. A Juventus fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa, com 50.

O Salernitana, por outro lado, praticamente decretou sua queda à Segunda Divisão do futebol Italiano. Na 20ª colocação, tem apenas 14 pontos, contra 25 do Cagliari, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Já são seis jogos sem vitória.

A Internazionale dominou o jogo do início ao fim e não encontrou menor dificuldade em golear o Salernitana. Logo aos 22 minutos, Nicola Barella deu passe espetacular para Lautaro Martinez, que apareceu de frente para o gol e soltou uma bomba para fazer 1 a 0.

E a noite parecia ser mesmo de Lautaro Martinez. O argentino passou por dois defensores dentro da área e tocou no canto esquerdo para ampliar. Na lanterna, o Salernitana não conseguiu reagir e pouco ameaçou.

No segundo tempo, a Inter foi ainda mais devastadora. Aos 11 minutos, Dzeko deu mais uma linda assistência para Lautaro Martinez mandar no fundo das redes. O gol fez o Salernitana abrir mão do jogo. O lanterna apenas assistiu os donos da casa transformarem o resultado em goleada.

Aos 19 minutos, Dzeko recebeu de Robin Gosens e chutou certeiro para superar Luigi Sepe. E ainda deu tempo de fazer o quinto. O mesmo Dzeko recebeu belo passe e chutou rasteiro, no meio do gol, para fazer 5 a 0. Apesar da larga vantagem, a Inter seguiu pressionando até que o árbitro apitasse o final do jogo.

A rodada continuará neste sábado, com destaque para o confronto entre Roma e Atalanta, quinto e sexto colocados do Campeonato Italiano.