Acidente envolvendo três veículos causa congestionamento em Santo André

Carolina Helena

Especial para o Diário



04/03/2022 | 17:57



Acidente envolvendo dois carros Chevrolet Ônix e um Nissan Kicks causou transtorno em Santo André na tarde desta sexta-feira (4). A batida foi no Viaduto Rotary, na divisa de Santo André com São Bernardo, próximo a Fundação Santo André. O acidente gerou três quilômetros de congestionamento, com reflexos até o Extra Anchieta.

O motorista do Ônix azul bateu nos outros dois veículos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhum dos ocupantes dos veículos se machucou e ninguém precisou ser socorrido aos hospitais. O trânsito já foi normalizado no local.