Que deselegante! Sandra Annenberg relembra meme: - Fiquei raivosa

04/03/2022 | 17:10



Na manhã desta sexta-feira, dia 4, Sandra Annenberg participou do Mais Você, e assunto foi o que não faltou. A jornalista abriu o jogo e contou tudo sobre os bastidores do meme Que deselegante, que aconteceu há 11 anos em uma edição do Jornal Hoje.

- A Monalisa Perrone foi entrar numa transmissão ao vivo, um cara lá a empurrou. Ela voou ao vivo, a repórter desapareceu do vídeo. Eu estava olhando pro telão e ficou aquela situação: o que eu faço agora? Pouca gente sabe, mas eu fiquei raivosa, não se faz isso com qualquer profissional, é um absurdo.

Por ter ficado muito brava com a ação da pessoa, Sandra tentou achar palavras que não deixassem o público chocado e acabou achando a solução perfeita - e atemporal:

- Veio à minha cabeça um monte de coisas, mas eu não podia ser deselegante com o público. Então no momento veio que deselegante, saiu assim. Depois eu fui ver a repercussão. Eu saí do ar, e a turma na internet falou: Sandra você já é trending topic. E eu: O que é isso?