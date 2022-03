Recuperado da covid-19, Nikão treina, mas desfalca São Paulo contra o Corinthians

04/03/2022 | 16:55



O treino que finalizou a preparação do São Paulo para o embate contra o Corinthians, neste sábado, às 16h, no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Paulista, contou com a presença de Nikão. O atacante cumpriu quarentena após testar positivo para a covid-19, mas, mesmo assim, não poderá estar em campo.

A proibição se dá pelo Protocolo de Saúde da Federação Paulista de Futebol. O documento deixa claro que um atleta poderá retornar, após contrair a doença, apenas depois de se afastar por 11 dias, o que ainda não é o caso de Nikão. Ele estará apto apenas para o duelo contra o Palmeiras, na quinta-feira, novamente no Morumbi.

Já o zagueiro Diego Costa e o atacante Alisson realizaram exame de controle que apontou excelente evolução. Com isso, os dois trabalharam uma parte do treinamento com o restante do elenco e fizeram também um complemento específico. Assim como Nikão, a dupla não foi relacionada. Outro desfalque certo é o lateral-direito Igor Vinícius, que segue em processo de recuperação no Reffis.

Nas atividades desta sexta-feira, Rogério Ceni comandou um trabalho técnico, de bola parada ofensiva e de troca de passes, com movimentação e finalização ao gol. O treinador ainda montou uma atividade tática, utilizando de área a área do gramado, treinando saída de bola e construção de jogada. O meio-campista Gabriel Sara e o atacante Rigoni aprimoraram as cobranças de falta.

A expectativa é que o São Paulo entre em campo com: Tiago Volpi; Rafinha, Miranda, Arboleda e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Emiliano Rigoni, Jonathan Calleri e Marquinhos.

Buscando a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo aparece na liderança do Grupo B, com 14 pontos, assim como o São Bernardo, que leva a pior no saldo de gols: 4 a 0. Ferroviária, com dez, e Novorizontino, três, completam a chave.