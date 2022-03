Operação Grande ABC Mais Seguro recupera 75 veículos e apreende 5 armas de fogo durante o feriado prolongado

Carolina Helena

Especial para o Diário



04/03/2022 | 16:23



Os trabalhos realizados pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, visam reforçar o policiamento e combater a criminalidade nas cidades do Grande ABC, resultaram na apreensão de cinco armas de fogo e três brancas, além de munições, quatro simulacros, ferramentas, (alicate, chave de fenda e chave de roda), dois quilos de fios, três celulares, três máquinas caça-níqueis, porções de cocaína, maconha e crack, além de recuperar 75 veículos roubados/furtados.

Durante a Operação Grande ABC Mais Seguro, foram realizadas mais de nove mil abordagens e 5,5 mil vistorias em veículos, com isso, 12 procurados pela justiça foram detidos e 65 criminosos foram presos em flagrante por roubo, receptação, furto, porte ilegal de arma de fogo e trafico de drogas.

A ação foi coordenada pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitano 6 (CPA/M-6), junto com equipes do 6º, 10º, 24º e 30º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), incluindo agentes da Força Tática e das Rondas com Apoio de Motocicletas (Rocam), além de integrantes do 6º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), cavalaria e policiamento rodoviário.



A população pode contribuir com as ações policiais por meio de denúncias, sem a necessidade de identificação, ligando para o telefone 190 ou ainda pelo Disque Denúncia (181).