Rússia bloqueia acesso ao Facebook no país por 'discriminação contra a mídia'

04/03/2022 | 16:09



A Rússia decidiu nesta sexta-feira, 4, bloquear o acesso à rede do Facebook, de propriedade da Meta Platforms, no país. Em comunicado, o serviço de comunicações russo diz que desde outubro de 2020, 26 casos de discriminação contra a mídia russa e recursos de informação pelo Facebook foram registrados.

"Nos últimos dias, a rede social restringiu o acesso a contas: o canal de TV Zvezda, a agência de notícias RIA Novosti, Sputnik, Russia Today, os recursos de informação Lenta.ru e Gazeta.ru", afirma o governo russo.

Segundo o regulador, as restrições são proibidas por lei, que foi adotada para "evitar violações do livre fluxo de informações e do acesso irrestrito dos usuários russos à mídia russa em plataformas estrangeiras de internet".