Juliana Paes fala sobre cenas de nudez em Pantanal: Não terá apelos sexuais

04/03/2022 | 15:10



Prestes a estrelar no remake de Pantanal, Juliana Paes, que interpreta Maria Marruá, revelou quais mudanças a TV Globo fez na produção. Em entrevista com a revista Veja, a atriz entregou que as cenas de nudez não serão tão explícitas como foram na versão de 1990, da Rede Manchete. A produção original contava com vários momentos em que as atrizes deixavam os seios à mostra, mas a artista já deixou claro que, por escolha do diretor Rogério Gomes, eles não seguiram a mesma abordagem.

- A novela não vai ter grandes apelos sexuais, tem uns momentos no rio, mas nada exagerado, ela garante.

- O código estético adotado pela direção foi o de não gravar nada explícito, completou.

A programação será exibida no canal a partir de 28 de março.