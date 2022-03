Pitty curte bloquinho da não-monogamia em casamento de quinze anos

04/03/2022 | 15:05



A cantora Pitty usou as redes sociais para publicar uma foto com o marido, Daniel Weksler e falar sobre a não-monogamia do casal. "Bloco monogâmicos não-praticantes (ou seria não monogâmicos não-praticantes?)", escreveu a cantora na legenda do trio de fotos, onde posa ao lado do marido.

Pitty e Daniel São casados desde 2010, mas moram juntos há quinze anos. Daniel, 36, que é baterista da banda NX Zero compôs com Pitty em 2019 a música Ninguém é de Ninguém, que integra o álbum Matriz da cantora e tem a não-monogamia como principal tema. "Não pense que eu te tenho e muito menos que você me tem. É lindo baby, mas você sabe que no fundo ninguém é de ninguém", são alguns versos da canção.

Os dois são pais de Madalena, 5 anos e, recentemente, em entrevista ao GNT, Pitty revelou que sempre considerou o casamento uma grande caretice e só decidiu se casar após dois anos morando com Daniel. "Eu falava: 'pra que casar? Esse negócio que todo mundo faz?' Morei junto, até o dia que resolvi casar também. Por pensar nessa coisa da simbologia disso tudo", disse a cantora.

"Mas meu casamento foi completamente não-ortodoxo. Nada a ver com o casamento que vocês imaginam. Porque o casamento é o que você quiser! Ele não precisa cumprir ritos tradicionais de outras pessoas. Ele pode ser um ritual que você inventa. Pode ter uma reza ou não, pode ter cem pessoas ou só você e a sua pessoa, pode ter o vestido que você quiser, eu casei de vermelho."