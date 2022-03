Perfil no Instagram refaz capas de álbuns famosos com LEGO

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



04/03/2022 | 14:55



O LEGO se tornou um brinquedo muito famoso entre crianças e adultos, já que é possível construir diversos objetos com as peças, até mesmo itens de colecionador. Agora, esses bonequinhos viravam a inspiração para uma conta no Instagram, que refaz capas de álbuns famosos com LEGO.

O @iconbrick é o responsável por essas releituras animadas. O administrador do perfil não utiliza as peças físicas, mas sim recria os álbuns digitalmente, com base nos legos. Além disso, em sua conta do Tiktok, ele compartilha o passo a passo de como são feitas as capas. Confira no álbum alguns dos trabalhos feitos pelo perfil.

Ariana Grande - Sweetener | Instagram/@iconbrick Ariana Grande - Sweetener | Instagram/@iconbrick × Pink Floyd - The Dark Side of the Moon | Instagram/@iconbrick Pink Floyd - The Dark Side of the Moon | Instagram/@iconbrick × Rihanna - ANTI | Instagram/@iconbrick Rihanna - ANTI | Instagram/@iconbrick × Nirvana - Nevermind | Instagram/@iconbrick Nirvana - Nevermind | Instagram/@iconbrick × Olivia Rodrigo - Sour | Instagram/@iconbrick Olivia Rodrigo - Sour | Instagram/@iconbrick × Drake - Views | Instagram/@iconbrick Drake - Views | Instagram/@iconbrick × Donald Glover - Awaken, My Love! | Instagram/@iconbrick Donald Glover - Awaken, My Love! | Instagram/@iconbrick × Mac Miller - GO:OD AM | Instagram/@iconbrick Mac Miller - GO:OD AM | Instagram/@iconbrick × Mac Miller - Swimming | Instagram/@iconbrick Mac Miller - Swimming | Instagram/@iconbrick × SZA - Ctrl | Instagram/@iconbrick SZA - Ctrl | Instagram/@iconbrick × The Weeknd - Dawn FM | Instagram/@iconbrick The Weeknd - Dawn FM | Instagram/@iconbrick × Trippie Redd - A Love Letter To You | Instagram/@iconbrick Trippie Redd - A Love Letter To You | Instagram/@iconbrick × Young Thug - Jeffery | Instagram/@iconbrick Young Thug - Jeffery | Instagram/@iconbrick × Aminé - Good For You | Instagram/@iconbrick Aminé - Good For You | Instagram/@iconbrick ×