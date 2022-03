iFood dá 1 ano de delivery de graça; veja como participar da promoção

Da Redação

Durante o mês de março, o iFood sorteará 31 pessoas para ganhar um ano de pedidos de graça. A promoção 1 ano de iFood Grátis contemplará um vencedor por dia para receber R$ 18 mil em compras no app, durante doze meses.

O valor de 1 ano de iFood Grátis, que será dividido em R$1.500 mensais, poderá ser usado para fazer pedidos nos mais de 270 mil restaurantes, supermercados e demais itens de conveniência da plataforma.

Para se inscrever na 1 ano de iFood Grátis, basta abrir o aplicativo do iFood, clicar no banner da promoção e fazer o cadastro. As chances de ganhar são progressivas. A cada pedido no aplicativo, o usuário ganha dois bilhetes da sorte – e caso faça um pagamento via Clube iFood, o participante recebe mais dois bilhetes.

O compartilhamento da promoção nas redes sociais também aumenta as chances de ganhar, com mais um bilhete, por dia de compartilhamento.

A promoção 1 ano de iFood Grátis é válida até o dia 31 de março de 2022, para usuários residentes no Brasil e maiores de 18 anos. Os sorteios serão realizados aos sábados, nos dias: 5, 12, 19 e 26 de março; e 2 e 9 de abril. Confira o regulamento completo aqui.

Abaixo, veja o passo a passo.