Robert Pattinson revela ter um perfil fake para rebater críticas ao seu trabalho

04/03/2022 | 14:11



Robert Pattinson contou, em entrevista para o canal do Youtube da Vanity Fair, que tem o hábito de visitar fóruns on-line para saber qual é a reação do público aos seus trabalhos e que ele tem um perfil fake para responder os comentários maldosos. Eita!

Pattinson explicou que faz uso de um perfil anônimo para ter acesso a essas páginas virtuais, que normalmente é ocupada por fãs, e que isso o ajudou para a construção do personagem Batman.

Eu costumava olhar bastante os fóruns e, para ser sincero, isso até me ajudou bastante na composição do personagem. Até hoje ainda dou uma olhada e geralmente fico só observando. Porém, tem algumas vezes em que sou provocado o suficiente para responder algum comentário. Então, se alguma vez você ler uma mensagem meio bizarra, tipo, por favor, me deixe em paz!, sou eu. Ou algo como pare de apontar erros, pois estou fazendo meu melhor, finalizou.