Demi Lovato abandona papel de protagonista da série Hungry

04/03/2022 | 14:10



Sorry not sorry! Demi Lovato surpreendeu os fãs ao desistir do papel de protagonista da série Hungry, da NBC. A notícia veio pela revista Deadline e deixou muitos seguidores desapontados já que o projeto era bastante aguardado justamente por conta da participação da artista.

Ainda segundo o veículo norte-americano, a intérprete de Cool For The Summer continuará presente no seriado apenas como produtora executiva ao lado do empresário Scooter Braun. Já o personagem que pertencia a Demi será interpretado por outra atriz, que não teve nome revelado.

Escrita por Suzanne Martin e dirigida por James Burrows, a série contará a história de um grupo de amigos com problemas alimentares que buscam amor e sucesso. Até o momento, a emissora não divulgou a data de lançamento.