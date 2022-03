Kennedy Space Center retoma passeios em Cabo Canaveral

Redação

O NASA Kennedy Space Center Visitor Complex, na Flórida, nos Estados Unidos, retomou os passeios em Cabo Canaveral. Realizados com ônibus, os tours são vendidos à parte do ingresso convencional do parque e passam por lugares marcantes relacionados à história da exploração espacial.

Passeios em Cabo Canaveral

Abaixo, veja detalhes sobre os dois passeios oferecidos pelo Kennedy Space Center. O ideal é que os interessados realizam reservas com antecedência.

Cape Canaveral Early Space Tour

A aventura permite entrar no clima da corrida inicial da América rumo ao espaço. Durante esta excursão de 2h30, o grupo passa pela plataforma de lançamento que enviou um americano ao espaço pela primeira vez, explora o Museu Espacial e de Mísseis da Força Aérea e se aproxima de outros locais memoráveis. Os valores são de US$ 25 para adultos e US$ 19 para crianças.

Cape Canaveral Rise to Space Tour

Ideal para entusiastas do espaço e aficionados por história, o Rise to Space Tour dura cerca de 4 horas e visita o icônico Farol de Cabo Canaveral, o Sands Space History Center, o histórico Hangar C, o Museu Espacial e de Mísseis da Força Aérea e outros lugares bacanas. O roteiro custa US$ 75 para visitantes a partir de 14 anos.

PLANEJE SUA VIAGEM

