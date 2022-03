'Putin desafia princípios fundamentais', diz Antony Blinken

04/03/2022 | 12:14



O secretário de Estado dos Estados Unidos, , afirmou a repórteres nesta sexta-feira, 4, que o país "fará todo o possível" para parar a guerra na Ucrânia. De acordo com ele, a Rússia, sob comando do presidente Vladimir Putin, "desafia princípios fundamentais" com ações que, sem resposta adequada, podem abrir a "caixa de Pandora" e motivar movimentos similares em todo o mundo.

Blinken ainda destacou o que chamou de resposta "histórica" em termos de escala e agilidade de todo o mundo contra a invasão russa. Os comentários foram feitos antes de reunião emergencial entre ministros de Relações Exteriores, organizada pela União Europeia (UE).

Ao lado de Blinken, o alto representante da União Europeia, Josep Borrell, alertou que a Rússia está "bombardeando tudo" na Ucrânia e urgiu pelo fim da guerra para evitar mais mortes de civis.