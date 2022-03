Charge - 4 de março de 2022

Seri



04/03/2022 | 12:15



O uso obrigatório de máscaras em lugares abertos na região pode estar perto do fim, assim como em outros locais do País, como Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais. A liberação do item será discutida pelos prefeitos das sete cidades durante reunião do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC na terça-feira, mas a decisão dependerá da resolução do governo do Estado sobre o tema, que será anunciada no dia seguinte durante coletiva de impressa.

